Гостелевидение Беларуси впервые показало протесты

На телеканале "Беларусь-1" выразили надежду, что "акция пройдет мирно и на улицах будет порядок".

Государственный телеканал Беларуси "Беларусь-1" впервые рассказал об акциях протеста в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta Live.

"Сегодня планируют пройти по проспекту Независимости и собраться возле стелы "Минск – Город-герой". Будем надеяться, акция будет носить мирный характер и на улицах Минска будет порядок", – сказала ведущая в эфире.

Напомним, на фоне массовых протестов в Беларуси продолжают увольняться журналисты и ведущие государственных СМИ. 10 августа из госагенства "Белта" уволилась выпускающий редактор Татьяна Петручик.

Кроме того, уволились и сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко. Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) за ведущим Евгением Перлиным заявление об увольнении написала и Ольга Богатыревич.

С основного беларусского государственного телеканала "Беларусь-1" уволились сразу несколько телеведущих: Сергей Козлович, Евгений Перлин и Вера Каретникова. О своих решениях они написали в Instagram.