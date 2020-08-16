В убитого протестующего в Минске могли стрелять из нелетального оружия, – МВД

По словам главы МВД Беларуси, разбирательство по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков будет уже после того, как закончатся протесты.

Глава МВД Беларуси Юрий Караев заявил, что погибший на протестах Александр Тарайковский мог получить смертельное ранение из нелетального оружия. По его словам, правоохранители не применяли огнестрельное оружие.

Об этом сообщает TUT.by.

По словам главы МВД, разбирательство по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны силовиков будет уже после того, как закончатся протесты.

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"Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке?... Но мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", – заявил Караев.

По его словам, ему жаль погибшего и избитых протестующих, добавив, что больше всего ему жаль "моих 129 сотрудников".

Отметим, вечером 10 августа в МВД Беларуси сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. По официальной версии, причиной смерти мужчины стал взрыв неустановленного устройства в его руках. Позже власти снесли стихийный мемориал на месте, где погиб протестующий.

13 августа послы стран Евросоюза, представители посольства США возложили цветы к стихийному мемориалу на месте, где погиб участник протестов.