Несмотря на то, что власти убрали мемориал, люди снова принесли на это место цветы.

В центре Минска снесли стихийный мемориал, который появился на месте первой подтвержденной гибели участника акций протестов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале TUT.by.

Издание не уточняет, сделали ли это правоохранители или коммунальные службы.

Как уточняет Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем", несмотря на то, что власти убрали стихийный мемориал, люди снова принесли на это место цветы.

Отметим, вечером 10 августа в МВД Беларуси сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске.

Как сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление официального представителя Управления Следственного комитета по Минску Екатерины Гарлинской, погибшим оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы.

Кроме того, для установления точной причины смерти мужчины следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Отметим, в белорусской милиции отчитались о задержаниях за два прошедших дня протестов: свыше 5000 человек. Также минские силовики задержали человека, который координировал массовые протесты.