В Минске задержали нескольких участников протеста, – СМИ

Возле ГУМа в Минске задержали нескольких участников сегодняшней акции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным издания, несколько человек в штатском вышли из белого автобуса без номеров, схватили несколько человек и уехали в неизвестном направлении.

Euroradio сообщает, что задержания проходят в центре Минска, так и на окраинах города.

Напомним, в Минске и городах Беларуси люди массово вышли на улицы, чтобы принять участие в "Марше за свободу".