В Минске задержали нескольких участников протеста, – СМИ
Задержанных увезли в неизвестном направлении.
Возле ГУМа в Минске задержали нескольких участников сегодняшней акции.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным издания, несколько человек в штатском вышли из белого автобуса без номеров, схватили несколько человек и уехали в неизвестном направлении.
Euroradio сообщает, что задержания проходят в центре Минска, так и на окраинах города.
Напомним, в Минске и городах Беларуси люди массово вышли на улицы, чтобы принять участие в "Марше за свободу".