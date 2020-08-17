Правительство Беларуси сложило полномочия перед официально объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона "О Совете Министров Республики Беларусь" правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.

Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Он отметил, что в основном правительство сформировано, уточнив, что "нюансы" возможны.

13 августа Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске и регионах страны. Так, согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.

Недавно кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны. Также призвала начать подготовку законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов.