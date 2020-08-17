Правительство Беларуси сложило полномочия
Ранее Александр Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.
Правительство Беларуси сложило полномочия перед официально объявленным победителем на выборах президента Александром Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.
Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона "О Совете Министров Республики Беларусь" правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.
Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства. Он отметил, что в основном правительство сформировано, уточнив, что "нюансы" возможны.
13 августа Центризбирком Беларуси опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах президента в Минске и регионах страны. Так, согласно информации ЦИК, в столице за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.
Недавно кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала новый ролик, заявляя о готовности стать национальным лидером страны. Также призвала начать подготовку законодательной базы и условий для организации новых президентских выборов.