В Беларуси на фоне протестов рекламная активность упала почти до нуля

Отраслевое белорусское издание Marketing.by сообщило, что многие компании (ритейлеры, банки, мобильные операторы и другие) уже остановили рекламу на всех телеканалах, в том числе – государственных. В первую очередь, это сделали крупные международные рекламодатели: Danone, Nestle и другие.

"Все надеются, что удаление рекламы – это временная мера, что телевидение станет лучше, чем было раньше. Все зависит от общей ситуации в стране. Многие спрашивают: что будет дальше? Но никто не знает. Могут быть разные сценарии, а их может быть много. Насколько я понимаю, для многих компаний эта мера носит временный характер", – сказал руководитель рекламного агентства Vondel\Hepta Александр Василевич.

Начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев сказал, что они свою рекламную активность снизили еще с начала августа, и на сегодняшний день она приостановлена практически полностью. "Минимизированы информационные рассылки и digital-активности, не осуществляется медиапланирование выходов в эфире общенациональных и региональных телеканалов, не проводится новых кампаний наружной рекламы за исключением долгосрочных, договоры по которым были заключены ранее", – пояснил он.

Что касается официальных аккаунтов в социальных сетях, то А1 сейчас только оперативно информируем клиентов о статусе предоставляемых услуг связи, например, о причинах отсутствия доступа к интернет-сервисам.

"Мы понимаем, что СМИ в это непростое время необходима поддержка. Размещение рекламы – один из способов эту поддержку оказать. Поэтому запланированные рекламные кампании и спецпроекты А1 не отменяются, а переносятся на некоторый период", – добавил Бределев.

Напомним, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей заявил о готовности передать свои полномочия, но только лишь после того, как будет принята новая Конституция.

Работники заводов в Беларуси объявили о забастовке и прекратили работу. Кроме того, на перед зданиями телекомпаний бастуют работники телевидения и радио.