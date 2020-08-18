Президентские выборы в Беларуси 2020

Лукашенко наградил 323 силовиков медалями за безупречную службу

Лукашенко наградил 323 силовиков медалями за безупречную службу

Liga.net

Документ подписан 13 августа, после самых жестоких столкновений.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил более трехсот сотрудников силовых органов и ведомств медалями "за образцовую службу" I, II и III степеней.

Указ о награждении сотрудников МВД был опубликован Национальным правовым интернет-порталом Республики Беларусь сегодня, 18 августа.

В частности, белорусский президент поощрил за "образцовое исполнение служебных обязанностей" 323-ех сотрудников МВД. Среди них – инспекторов дорожно-патрульной службы, милицейских психологов и водителей, представителей внутренних войск, департамента охраны, ОМОНа и других подразделений. Имена отличившихся милиционеров перечислены на 25 страницах.

Документ подписан 13 августа этого года, в дни самых жестоких столкновений протестующих и силовиков. Как сообщает Gazetaby.com, указ был опубликован с задержкой.

Напомним, Великобритания не признала результатов выборов в Беларуси и выступила против чрезмерного насилия, которое власти Беларуси применяли на протестах оппозиции. С аналогичным заявлением выступила Канада, которая уже ведет переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.