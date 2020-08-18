МВД Беларуси заявило о фейковых списках пропавших без вести

Милиция попросила граждан более критически относится к данным, размещенным в публичном доступе.

Белорусские правоохранители прозвонили "пропавших без вести" из списков, опубликованных на оппозиционных каналах, и обнаружили, что многие из них находятся дома.

"Тщательно проверяйте информацию о пропавших с 9 по 13 августа граждан: зачастую сведения оказываются недостоверными!", – сообщило Министерство внутренних дел Беларуси у себя в Telegram-канале.

К публикации прикреплена аудиозапись дозвона сотрудников уголовного розыска людям, указанным в списках, как пропавшие без вести:

Сообщается, что сотрудники криминальной милиции МВД проверили личности более 70 участников несанкционированных массовых мероприятий, прошедших в стране с 9 по 13 августа, чьи данные опубликованы в списке на портале "ТUТ.BY" и на других оппозиционных каналах.

"Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно. К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа", – отметили в МВД.

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Для проверки того, не находится ли потерявшийся человек в местах временного задержания, правоохранители опубликовали официальный список задержанных.

"Просим граждан проверять информацию и более критически относится к данным, размещенным в публичном доступе", – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 18 августа, был обнародован подписанный еще 13 августа указ президента Беларуси Александра Лукашенко о награждении более трехсот сотрудников силовых органов медалями "за образцовую службу".