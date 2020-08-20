В центре Гродно без электричества, которое власти обещали предоставить

Ранее местные власти города пообещали помогать с медицинским, техническим и информационным обеспечением протестов.

В белорусском городе Гродно 19 августа состоялась акция протеста, однако, несмотря на обещания местных властей, протест прошел без электроснабжения и прямой трансляции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

На площади собралось около пяти тысяч человек с бело-красно-белыми флагами. Протестующие скандировали: "Лукашенко, уходи", "Жыве Беларусь", "Верым, можам, пераможам".

У места проведения митинга стояло несколько автомобилей милиции, а у входа в здание горисполкома можно было увидеть сотрудников ОМОНа в черной форме. К людям они не выходили.

Никого из присутствующих на площади не задержали.

Напомним, в Гродно местные власти приняли требования, выдвинутые штабом Светланы Тихановской. В частности, разрешено проводить митинги на площадях Ленина и Советской, власти пообещали помогать с медицинским, техническим и информационным обеспечением. Протестующим планируют выделить эфирное время на телеканале "Гродно плюс".