Местные власти Гродно приняли требования протестующих

В Гродно разрешили проводить митинги, а власти помогут с техническим оснащением. Кроме того, оппозиции выделят время на местном телеканале.

В Гродно местные власти приняли требования, выдвинутые штабом Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Медиазона.

Исполнительный комитет объявил о создании Совета общественного согласия, куда войдут "представители общественности".

Также разрешено проводить митинги на площадях Ленина и Советской, власти пообещали помогать с медицинским, техническим и информационным обеспечением. Протестующим планируют выделить эфирное время на телеканале "Гродно плюс".

Силовики принесли публичные извинения за задержания и избиения, будут проводиться проверки, совет депутатов подаст в суды и прокуратуру ходатайство об объективном рассмотрении дел.

Руководителей предприятий предупредят, что запрещается применять наказания к протестующим.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Беларуси погибли два человека, пострадали более 150 человек, заявил 17 августа министр здравоохранения страны Владимир Караник. Правозащитники утверждают, что во время протестов, продлолжающихся с 9 августа, в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.

Ранее белорусские правоохранители прозвонили "пропавших без вести" из списков, опубликованных на оппозиционных каналах, и обнаружили, что многие из них находятся дома.