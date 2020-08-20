На юге Австралии в штате Виктория золотоискатели нашли в исторических шахтах два огромных самородка золота весом 3,5 кг. Их оценочная стоимость составляет 350 тысяч австралийских долларов ($ 250 тысяч).

Об этом сообщает CNN.

Геологи Брент Шеннон и его зять Итан Уэст нашли самородки за считанные часы поисков с помощью отца Итана Пола Уэста. Мужчины месяцами ждали разрешения, чтобы начать поиск золота в этом районе.

"Я рассчитывал, что у нас был шанс", – сказал Шеннон в эфире австралийском чат-шоу.

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"Мы были на участке нетронутой земли, там никто не бурил шахты и ничего не добывал", – добавил он.

Уэст рассказал, что это его "самая потрясающая" находка, ведь до этого он за 4 года насобирал тысячи крохотных кусочков золота.

"Собрать два больших куска за один день – это просто потрясающе", – сказал Уэст.

Издание пишет, что самородки могут принести на 30% больше дохода, чем их оценочная стоимость по весу, если они будут проданы коллекционеру.

Местные жители рассказали CNN, что золото в этом регионе постоянно находят с 1851 года.

Напомним, под Запорожьем археологи обнаружили сокровища скифов. Они нашли 8 захоронений, 5 горшков. На одном из них можно заметить очень интересный и необычный шнуровой орнамент. Помимо этого археологам удалось найти фрагменты амфор Греции разных времен.