Трамп ожидает доклад спецслужб по отравлению Навального
Американский лидер высказался по вопросу госпитализации Алексея Навального.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает доклад по возможному отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщается в стенограмме вчерашнего брифинга Трампа на сайте Белого Дома.
Во время брифинга журналисты сообщили президенту США о том, что есть данные, что Навального отравили.
"Мы еще этого не видели. Мы следим за этим. И Майк (государственный секретарь США Майк Помпео, – ред.) скоро доложит мне. Ладно?", – сказал Трамп.
Как передает Reuters, советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил вчера, 20 августа, что предполагаемое отравление Алексея Навального вызывает серьезное беспокойство и может повлиять на отношения между США и Россией.
"Он очень смелый человек. Он очень смелый политик, который противостоял Путину внутри России, и наши мысли и наши молитвы с ним и его семьей. Это чрезвычайно беспокоит, и если за этим стояли русские... это то, что мы собираемся учитывать при наших дальнейших действиях с русскими", – сказал О’Брайен в комментарии телеканалу Fox News.
Напомним, вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин следит за сообщениями о госпитализации оппозиционера Алексея Навального из прессы, а от себя пожелал оппозиционеру поправляться.
Как мы уже сообщали, вчера, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального сняли с борта и госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.