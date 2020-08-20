Врачи рассказали о состоянии Навального

Омским медикам удалось стабилизировать состояние российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает ТАСС.

"В настоящее время проведено несколько телемедицинских консультаций с федеральными центрами, с ведущими экспертами нашей страны, профиль которых позволяет им консультировать данного пациента. Все они считают, что лечебно-диагностические мероприятия были проведены правильно и в полном объеме. То, что нам удалось его стабилизировать, иметь ту клиническую картину, которая есть, это хороший осторожный прогностический признак", – сообщил Калиниченко.

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По его словам, планов перевозки Навального в Москву пока что нет.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники в бюро судебно-медицинской экспертизы, Алексей Навальный находится в глубокой коме неизвестного генеза.

"Врачи определили состояние Навального по шкале комы Глазго. По данным медиков, уровень его комы можно определить в 5 баллов. Это одно из критических значений (4-5 баллов означают глубокая кома, 15 баллов ясное сознание). Предварительный диагноз в медицинских документах значится так: "Кома неясного генеза, острое отравление?" – сообщается в публикации.

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К оппозиционеру уже прилетела его жена Юлия, но она пока что не может пройти к госпитализированному, потому что "пациент не дал согласие".

Напомним, сегодня, 20 августа, лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. В связи с этим лайнер экстренно приземлился в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре стало известно, что политик впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Врач Навального Ярослав Ашихмин заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы. На это в Кремле заявили, что не возражают, однако попросили не делать поспешных выводов.