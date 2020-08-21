Словения внесла Украину в "красную зону": после въезда – 14-дневная самоизоляция

Власти Словении внесли Украину в список стран "красной зоны". Из-за этого все въезжающие в страну из Украины обязаны будут пройти самоизоляцию.

Обновленный список стран "красной зоны" был опубликован на сайте правительства Словении.

Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня, 21 августа. Таким образом, все туристы из Украины должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключением будут лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении или владеют недвижимостью.

Всего в списке "красной зоны" Словении находятся 74 страны, среди которых также Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.

В Словении сейчас зафиксировано 2 536 инфицированных COVID-19, 129 скончались.

Отметим, Словения является одной из 42 стран, которые открыты для въезда украинцев.

Правительство Словении 14 мая объявило об официальном прекращении в стране эпидемии COVID-19. Словения стала первой европейской страной, принявшей подобное решение.