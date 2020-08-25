Доверенному лицу Тихановской дали 10 суток ареста
Ольгу Ковалькову арестовали за "организацию несанкционированного массового мероприятия".
В Минске доверенному лицу Светланы Тихановской и члену президиума Координационного совета Ольге Ковальковой присудили 10 суток административного ареста.
Об этом сообщает Радыё Свабода.
Ее арестовали за "организацию несанкционированного массового мероприятия".
Отмечается, что Ковалькову задержали в понедельник, 24 августа, на проходной Минского тракторного завода.
Позже ее увезли в изолятор временного содержания на переулке Окрестина, который протестующие уже прозвали "пыточной".
Сегодня, 25 августа, Заводской суд Минска приговорил к 10 суткам ареста Сергея Дылевского – главу забастовочного комитета Минского тракторостроительного завода (МТЗ) за организацию несанкционированной акции.
20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса страны "захват власти".
Ранее штаб Светланы Тихановской опубликовал состав президиума Координационного совета.