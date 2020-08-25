Доверенному лицу Тихановской дали 10 суток ареста

В Минске доверенному лицу Светланы Тихановской и члену президиума Координационного совета Ольге Ковальковой присудили 10 суток административного ареста.

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Ее арестовали за "организацию несанкционированного массового мероприятия".

Отмечается, что Ковалькову задержали в понедельник, 24 августа, на проходной Минского тракторного завода.

Позже ее увезли в изолятор временного содержания на переулке Окрестина, который протестующие уже прозвали "пыточной".

Сегодня, 25 августа, Заводской суд Минска приговорил к 10 суткам ареста Сергея Дылевского – главу забастовочного комитета Минского тракторостроительного завода (МТЗ) за организацию несанкционированной акции.

20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело против Координационного совета оппозиции. Дело открыто по статье 361 Уголовного кодекса страны "захват власти".

Ранее штаб Светланы Тихановской опубликовал состав президиума Координационного совета.