Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси стала властью

По словам лидера белорусской оппозиции, они уже не оппозиция, а "большинство".

Сегодня, 25 августа, в Европарламенте происходило заседание Комитета по иностранным делам (AFET) относительно сложившейся в Беларуси политической ситуации.

Как сообщает РБК, к заседанию по видео-связи из Вильнюса подключилась экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Тихановская зачитала короткое "воззвание" к Европарламенту, представившись лидером белорусской оппозиции.

"Уважаемые члены Европарламента, дамы и господа, сегодня моя страна, Беларусь, находится в кризисе. Мирные протестующие подвергаются незаконным задержаниям, их отправляют в тюрьмы, их избивают. Власти используют тактику запугивания, и физических угроз. И по меньшей мере шесть человек уже были убиты, десятки людей пропали и это происходит прямо сейчас, в центре Европы", – сказала Тихановская.

Вслед за этим, политик сообщила, что итоговые результаты выборов в Беларуси были сфальсифицированы, о чем "все вместе заявили европейские лидеры".

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"В заявлении лидеров было указано что они не признают результаты выборов и Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси", – отметила Тихановская.

Вслед за этим, лидер белорусской оппозиции поблагодарила европейских политиков за поддержку.

"В прошлое воскресенье был проведен самый большой митинг, самые большие протесты в истории Беларуси, когда более 200 тысяч человек вышли на улицы нашей столицы – Минска. Беларусь проснулась. Мы больше не являемся оппозицией. Мы представляем сейчас большинство", – добавила Тихановская.

Политик продолжила: "Сейчас в Беларуси проходит мирная революция. Революция в Беларуси не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской ни антироссийской. Также она не является ни проевропейской ни антиевропейской революцией. Это демократическая революция"

По ее словам, это в Беларуси происходит мирная, ненасильственная борьба народа "за самоопределение и за базовое чувство собственного достоинства". А "попытка жестокого подавления" протестов никого не запугала, и напротив – еще больше "укрепила решимость" протестующих.

Напомним, сегодня, 25 августа, доверенному лицу Светланы Тихановской и члену Координационного совета Ольге Ковальковой присудили 10 суток административного ареста. Аналогичный приговор вынесли лидеру стачкома на Минском тракторном завое Сергею Дылевскому.

Ранее Тихановская обратилась в Верховный суд Беларуси с требованием признать прошедшие 9 августа президентские выборы недействительными.