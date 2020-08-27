Путин: Задержание "вагнеровцев" в Беларуси – операция спецслужб США и Украины

По словам Путина, "люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу".

Президент России Владимир Путин заявил, что задержание 33 бойцов ЧВК "Вагнера" – это совместная операция спецслужб США и Украины.Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия".

"Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели, люди хорошо осведомлены, они даже не скрывают теперь это", – сказал Путин.

По словам Путина, "люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу".

Он добавил, что российские пограничники не впускали "вагнеровцев".

"Наши-то пограничники их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать", – сказал он.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.