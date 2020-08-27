Золотой запас Беларуси возвращен в страну, – Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что было правильным решением заранее вернуть весь золотой запас в страну.

Об этом сообщает БелТА.

"Молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", – подчеркнул он.

По его словам, государство не допустит обвала национальной валюты.

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", – сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что именно поэтому нет катастрофической ситуации с курсом национальной валюты. Вместе с тем он признал, что в настоящее время "в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности".