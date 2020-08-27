Малолетних любителей пива украли из музея третий раз за 25 лет

Полотно украли из музея Hofje van Mevrouw van Aerden в городке Лердам, расположенном в 60 км к югу от Амстердама, сообщило агентство Associated Press.

Картина входит в коллекцию музея Бойманса – ван Бёнинге в Роттердаме, а в музее Лердама находилась временно. Ее оценочная стоимость 15 млн евро. На картине изображены два мальчика, в руках одного из них кувшин с пивом.

Кража была обнаружена в ночь с 25 на 26 августа, когда около 3:30 в музее сработала охранная сигнализация. Офицеры полиции быстро прибыли на место, но никого не нашли. Воры взломали заднюю дверь музея, а затем убежали с картиной, пишут местные СМИ

В полиции указали, что эта же картина была похищена в 1988 году вместе с работой нидерландского художника Якоба ван Рейсдала "Лесной пейзаж с цветущей бузиной". Спустя три года оба полотна были найдены. Однако в 2011 году их снова украли, обнаружить картины удалось спустя полгода, после того как полиция выследила четырех человек, пытавшихся продать работы. Они были арестованы и осуждены.

После предыдущих краж безопасность Hofje van Mevrouw van Aerden была значительно усилена. Зал, где висят драгоценные картины, закрыт для свободного посещения, туда можно попасть только в сопровождении волонтера. Из-за коронавируса музей сейчас полностью закрыт.

Франс Халс считается представителем эпохи "Золотого века", он творил в начале 1600-х годов.

Напомним, в ночь на 30 марта в Нидерландах из закрытого на карантин музея Singer Laren украли картину Винсента ван Гога Spring Garden ("Весенний сад", 1884). Картина была предоставлена музею в аренду.

Полтора года назад из филиала парижского Лувра в столице ОАЭ Абу-Даби исчезла одна из самых дорогих картин в мире - "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи.

В начале 2019 года в Вене украли картину Ренуара. Позже оказалось, что одним из воров был украинец.