В Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски

Везде, кроме земли Саксония-Анхальт, где премьер-министр высказался категорически против.

Главы правительства ФРГ и правительств ее 16 федеральных земель в ходе телеконференции по борьбе с коронавирусом не смогли достичь единства по целому ряду вопросов, сообщает DW.

Единственное согласованное решение – впредь за отказ носить защитную маску в общественных местах будет предусмотрен штраф в размере не менее 50 евро. Но это правило не будет действовать на территории земли Саксония-Анхальт, премьер-министр которой высказался решительно против этой нормы.

Не удалось договориться о единой позиции в отношении защитных масок в школах. Поручили министрам культуры решить этот вопрос. Скорее всего, ношение масок отменят на уроках.

Не было согласия и в вопросе ограничения числа участников вечеринок и семейных торжеств. Предложение ограничить максимально допустимое число участников вечеринок было отвергнуто большинством участников саммита. Канцлер Ангела Меркель хотела добиться, чтобы число участников таких мероприятий на территории частной собственности не превышало 25 человек, а за ее пределами – 50 человек.

Договорились об ужесточении правил, касающихся выезда в регионы мира с высоким уровнем риска заражения коронавирусом. Гражданам рекомендовано по возможности отказаться от поездок туда. В случае нарушения этой рекомендации они не смогут претендовать на компенсацию убытков вследствие пребывания на карантине по возвращении из такой поездки.

Крупные мероприятия, на которых невозможно проследить контакты в случае заражения коронавирусом, запрещены как минимум до конца текущего года. Болельщики не будут допускаться на стадионы как минимум до конца октября.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии за все время зафиксировано почти 240 тыс. случаев COVID-19. Скончались от заболевания 9 289 человек. Суточный прирост на 26 августа составлял 1 427 заболевших.

Если недавно число новых случаев коронавируса в Германии было на уровне 200–500 в день, но в последние недели оно возросло до 1500 в день.

Напомним, мэрия Парижа вводит обязательное ношение масок на всех улицах города.