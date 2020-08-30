"Мешали другим". Помощник Лукашенко объяснил кровавые разгоны первых протестов

В воскресенье, 30 августа, в Минске к митингующим вышел помощник Александра Лукашенко, который объяснил кровавые разгоны в первые дни протестов. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам помощника президента по общим вопросам Николая Латышенок, первые акции протеста разгонялись из-за того, что митингующий пытались строить баррикады и перекрывать улицы. Он отметил, что именно это якобы "мешало другим жителям".

Также Латышенок сообщил митингующим, что во время сегодняшних протестов Лукашенко находился в своей резиденции. Туда сегодня были направлены дополнительные БТР с военными, а на крыше Дворца Независимости активисты заметили снайперов.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, когда завершились президентские выборы в стране. В первые дни против митингующих применялась сила, а также силовики массово проводили задержания.

Против протестующих применялись резиновые пули, светошумовые гранаты и даже летальное оружие. По данным ООН, во время акций протеста в Беларуси погибли четверо демонстрантов.

Местные правозащитные организации сообщают, что в Беларуси погибли не менее пяти человек. Еще семь человек находились критическом состоянии в реанимации.