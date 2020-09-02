Карантин объединяет. Компания LEGO заработала на пандемии коронавируса

За последние полгода у знаменитого производителя игрушек датской компании LEGO продажи выросли на 14%. В компании объясняют это тем, что во время карантина конструкторы стали собирать семьями — и взрослые, и дети.

Семьи, находящиеся в условиях карантина из-за коронавируса, больше времени проводили вместе, играя в конструктор, пишет Reuters.

"Мы увидели очень позитивное развитие событий во время изоляции от коронавируса, когда семьи начали вместе играть и строить наборы Lego", — комментирует исполнительный директор компании Нильс Кристиансен.

Более того, в компании обращают внимание на продолжающиеся позитивные изменения.

"Мы заметили, что во втором полугодии рост продаж продолжается даже после того, как люди начали возвращаться на работу и в школы. Так что эта цифра — это не просто отражение двух месяцев, когда все сидели дома, — сказал Кристиансен, возглавивший Lego в 2017 году.

Компания зафиксировала увеличение продаж в своих основных рыночных группах, в частности в Америке, Западной Европе и Китае.

Об этом говорится на официальном сайте LEGO.

"Благодаря" коронавирусу объем продаж LEGO вырос на 14%, а доход увеличился на 7% до 15,7 миллиарда крон (примерно 2,5 миллиарда долларов).

И несмотря на то, что в условиях коронавируса компания закрыла 616 магазинов по всему миру, ей все же удалось увеличить продажи в интернете. За первые 6 месяцев 2020 года на сайте LEGO побывали 100 млн посетителей.

Самыми популярными наборами были LEGO Technic и наборы по мотивам "Звездных войн", "Принцесс Диснея" и "Гарри Поттера".

Кто еще обогатился на коронавирусе?

Например, ритейлер Amazon, которому в ближайшее время предстоит нанять дополнительно 100 тыс. человек в США для работы на складах и доставки товаров. Все дело в том, что клиенты стали делать намного больше онлайн-заказов из-за эпидемии коронавируса. Также компания планирует временно повысить зарплаты всем сотрудникам складов, магазинов и службы доставки. По данным eMarketer, на долю Amazon сейчас приходится 39% всех онлайн-заказов в США.

Напомним, число заболевших COVID-19, по данным на утро 2 сентября, достигло в мире 25 900 741 человек, за сутки прибавилось 260 004 зараженных. С начала пандемии скончались 861 251 человек, за сутки — 5 899. Выздоровели 18,19 млн человек.