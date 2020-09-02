Статистика коронавируса в мире на 2 сентября. Почти 26 млн заболевших

По числу выздоровевших лидируют США (3,5 млн), далее идут Бразилия (3,2 млн) и Индия (2,9 млн).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 2 сентября, достигло в мире 25 900 741 человек, за сутки прибавилось 260 004 зараженных. С начала пандемии скончались 861 251 человек, за сутки — 5 899. Выздоровели 18,19 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (78 169 новых случаев), США (41 979), Бразилия (41 889), Аргентина (10 504) и Колумбия (8 901).

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.