Пандемия коронавируса COVID-19

Статистика коронавируса в мире на 2 сентября. Почти 26 млн заболевших

Статистика коронавируса в мире на 2 сентября. Почти 26 млн заболевших

Фото: TeleTrader

По числу выздоровевших лидируют США (3,5 млн), далее идут Бразилия (3,2 млн) и Индия (2,9 млн).

Число заболевших COVID-19, по данным на утро 2 сентября, достигло в мире 25 900 741 человек, за сутки прибавилось 260 004 зараженных. С начала пандемии скончались 861 251 человек, за сутки — 5 899. Выздоровели 18,19 млн человек

Об этом сообщает Worldometer.

динамика коронавируса 2 сентября

Пятерку лидеров по количеству зараженных за последние сутки составляют Индия (78 169 новых случаев), США (41 979), Бразилия (41 889),  Аргентина (10 504) и Колумбия (8 901).

статистика коронавируса по странам 2 сентября

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.