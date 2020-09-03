"Координировал толпу". В Минске задержали украинца, фотографа "Комсомольской Правды"

Гражданина Украины Сергея Щеголева (псевдоним Святослав Зоркий) задержали, несмотря на то, что во время акции в Минске он был в жилете с надписью "Пресса" и с удостоверением. Щеголев утверждает, что никаких акций не координировал, а просто выполнял свою работу.

Накануне в суде Октябрьского района Минска состоялись слушания. Согласно протоколам милиции, задержанные якобы "координировали толпу" на митинге.

"Я фотокорреспондент, не общаюсь с протестующими или участниками акций. Могу только сказать, из какого я СМИ", –- заявил Щеголев во время заседания суда.

Вместе с фотографом белорусской "Комсомолки" задержали еще нескольких журналистов. Их обвиняют в участии в несанкционированной акции, рассказали в Белорусской ассоциации журналистов.

Свидетель Наталья Галезник, представитель издателя издания, в котором работает Зоркий, отметила, что у Святослава украинское гражданство, но к нему не допускают консула. Журналисты находятся в РУВД уже больше суток. Они ночевали в актовом зале.

Сотрудник ОМОН Александр Ковалев, участвующий в заседании в качестве свидетеля, утверждает, что Святослав шел впереди колонны и координировал ее действия.

Адвокат фотокорреспондента Андрей Мочалов сделал заявление о том, что человек, который сейчас представился Ковалевым – на самом деле не Ковалев.

"Этот человек не является Ковалевым. Он (настоящий Ковалев, – Фокус) неоднократно выступал свидетелем по различным делам. Установить личность свидетеля невозможно, человек находится в маске", – сказал защитник украинца.

В итоге, суд решил отправить дело на доработку. Задержанные журналисты остаются в РУВД на вторую ночь.

В департаменте консульской службы МИДа Украины подтвердили информацию о задержании украинца.

"Основание (задержания – Фокус) – участие в массовых акциях протеста. Находится в ИВС в Минске, дело передано в суд", – сообщили в ведомстве.

По словам дипломатов, состояние здоровья у задержанного удовлетворительное.

"Консулом и адвокатом принимаются меры для освобождения журналиста", – добавили в департаменте.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа, когда завершились президентские выборы в стране. В первые дни против митингующих применялась сила, а также силовики массово проводили задержания.