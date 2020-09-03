В Германии 14 туристов без масок оштрафовали на 250 евро каждого

В Германии полицейские оштрафовали 14 туристов на 250 евро каждого за отсутствие защитной маски на лице. Они ехали в автобусе после экскурсии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Автобус, перевозивший группу берлинских туристов, остановили на автобане в Баварии. Все они ехали из города Пассау после речного круиза.

Никто из 14 туристов в автобусе не был в защитной медмаске, поэтому каждого нарушителя оштрафовали на 250 евро.

Автоперевозчик также должен заплатить 5000 евро, поэтому общий объем штрафа за нарушение составил 8500 евро.

После дачи показаний туристам разрешили продолжить путешествие, но уже в масках.

Ранее сообщалось, что в Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски. Но это правило не будет действовать на территории земли Саксония-Анхальт. А в Турции будут штрафовать на 130 долларов за нарушение масочного режима.

Напомним, мэрия Парижа вводит обязательное ношение масок на всех улицах города.