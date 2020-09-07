В 40 городах Израиля из-за COVID-19 вводят комендантский час

С 19:00 до 5:00 будут закрыты все предприятия и непродовольственные магазины, а уходить от дома можно будет только на 500 м.

Власти Израиля ввели комендантский час с понедельника, 7 сентября, в 40 городах. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

Комендантский час будет действовать с 19:00 до 5:00 из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В это время будут закрыты все предприятия и непродовольственные магазины.

Продуктовые магазины, аптеки и больницы продолжат работу. Также закрылись все школы и высшие учебные заведения, кроме учреждений специального образования.

Как уточняет Vesty.co.il, в 40 городах с 19:00 до 5:00 передвижение граждан будет ограничено до 500 метров. Также вне зависимости от времени суток запрещены массовые собрания более 10 человек в закрытом помещении и более 20 на открытых пространствах.

Отметим, израильские ученые создали новый тест на COVID-19, который позволяет с точностью около 96% определить наличие коронавируса в течение 40 секунд.

Кстати, власти Гаваны тоже приняли решение с сентября ужесточить ограничения из-за увеличения числа заражений коронавирусом в последние две недели.