Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли в Киев
Кравцов и Родненков сообщили, что они в безопасности и чувствуют себя нормально.
Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Киев, они вышли на связь с координационным советом, сообщает пресс-служба.
Кравцов и Родненков сообщили, что они в безопасности и чувствуют себя нормально.
PavlovskyNews сообщает, что Кравцов и Родненков пробыли на украинской границе около 10 часов, передвигаясь на автомобиле марки BMW 135i. Пункт пропуска "Александровка", на котором пересекали границу оппозиционеры, находится в Чернобыльской зоне отчуждения.
Родненков и Кравцов рассказали изданию, что у них с собой нет телефона и как будут готовы – пообщаются с прессой.
Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.
Государственная пограничная служба Украины в 09:36 8 сентября сообщила, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Беларуси: А. Родненков и И. Кравцов. "Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются не прибывала".
"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник заявило, что Колесникова при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси порвала свой паспорт. Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде, сообщает Telegram-канал штаба со ссылкой на несколько анонимных источников.