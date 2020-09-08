Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов прибыли в Киев

Кравцов и Родненков сообщили, что они в безопасности и чувствуют себя нормально.

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли в Киев, они вышли на связь с координационным советом, сообщает пресс-служба.

Кравцов и Родненков сообщили, что они в безопасности и чувствуют себя нормально.

PavlovskyNews сообщает, что Кравцов и Родненков пробыли на украинской границе около 10 часов, передвигаясь на автомобиле марки BMW 135i. Пункт пропуска "Александровка", на котором пересекали границу оппозиционеры, находится в Чернобыльской зоне отчуждения.

Родненков и Кравцов рассказали изданию, что у них с собой нет телефона и как будут готовы – пообщаются с прессой.

Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.