Белорусские пограничники сообщили, что пока держат Колесникову у себя

Пограничники Беларуси заявили, что член президиума Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова еще не освобождена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пограничников, Колесникова задержана, поскольку "расследование утреннего инцидента продолжается".

Ранее появлялась информация, что она может находиться в Мозырском пограничном отряде.

Напомним, все три члена Координационного совета накануне пропали. Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" примерно в 10:05 возле Национального художественного музея в Минске, рассказала очевидец. После этого на связь перестали выходить Родненков и Кравцов.

Государственная пограничная служба Украины в 09:36 8 сентября сообщила, что в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Беларуси: А. Родненков и И. Кравцов. "Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются не прибывала".

Александр Лукашенко заявил, что будет просить Украину "вернуть" оппозиционеров которые выехали на территорию Украины.

Антона Родненкова и Ивана Кравцова задержали в понедельник, 7 августа, около дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее: неизвестные вышли из автобуса и похитили их.

По их словам, они не выезжали добровольно из Беларуси. Их отвезли в помещение Комитета госконтроля и начали угрожать уголовными делами по экономическим статьям. Чтобы этого не произошло, оппозиционерам предложили вывезти в Украину Марию Колесникову – "ради деэскалации в Беларуси".