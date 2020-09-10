Из-за Турции и газа. Кипр наложил вето на санкции ЕС против Беларуси

Для принятия решения требуется согласие всех 27 стран, входящих в Евросоюз. Однако Кипр отказался голосовать "за", выдвинув встречное условие о включении в санкционные списки ЕС семи турецких компаний.

Отказ поддержать введение санкций против Беларуси связан с тем, что у Кипра есть свои требования к ЕС. Речь идет об ограничениях в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine.

Отказ Кипра проголосовать за введение санкций делает принятие решения невозможным: необходимы голоса всех 27 стран — членов ЕС.

Ранее Евросоюз заявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси и не считает их справедливыми. Лидеры Евросоюза приняли предварительное решение о введении индивидуальных санкций в отношении ряда белорусских чиновников из-за применения насилия против демонстрантов и вероятной фальсификации выборов.

Напомним, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека при разгоне протестных акций. При этом на сегодняшний день, Литва, Латвия и Эстония стали единственными, кто эти санкции ввел.

Следующий раунд консультаций глав МИД стран ЕС, на котором будет обсуждаться введение санкций в отношении Беларуси, состоится 21 сентября.

История вопроса

Между Кипром и Турцией уже почти 10 лет наблюдается напряженность из-за открытых неподалеку от кипрских берегов запасов газа. Эта ситуация только укрепляет общую напряженность, существующую в отношениях между странами со времени турецкого военного вмешательства в 1974 году, которое привело к территориальному разделу острова.

Конфликт возник в 2011 году и был вызван решением Турции приступить к разведке нефти и газа возле побережья Кипра. Турция оккупирует северную часть этого острова с 1974 года и считает воды вокруг нее своей территорией. В то же время Евросоюз и член ЕС Республика Кипр считают все воды вокруг острова кипрской территорией. Участники саммита стран ЕС еще 20 июня пригрозили Турции санкциями на случай продолжения нефте- и газодобычи в кипрских водах. Но ограничительные меры введены так и не были, несмотря на то, что еще 15 ноября 2019 года вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что турецкое буровое судно Fatih приступило к бурению скважины к югу от полуострова Карпас на Кипре.