В Израиле создали тканевый материал, способный нейтрализовать коронавирус

Израильская компания Sonovia утверждает, что создала ткань, способную на 99% нейтрализовывать коронавирусы даже после многократной стирки. Испытания этого материала сейчас проходят в лаборатории в Пекине, написала сингапурская газета Straits Times.

Разработчики сообщили, что их материал покрыт наночастицами оксида цинка, которые и уничтожают бактерии, грибки и вирусы.

В июне тесты в лаборатории Microspectrum (Weipu Jishu) в Шанхае показали, что материал нейтрализует 90,7% коронавирусов. Сейчас испытания продолжает ее дочерняя лаборатория в Пекине.

"В ближайшие дни мы получим результаты, – сказала технический директор Sonovia Лиата Голдхаммер. – Мы ожидаем, что тест покажет эффективность 99%".

Sonovia заявляет, что у нее уже есть клиенты в Германии и США, и она проводит пилотный проект для итальянской компании. Компания также продает свои маски розничным потребителям через интернет.

Тесты в Китае последовали за проведенным в мае тестом материала в австрийской медицинской лаборатории HygCen с использованием вируса осповакцины, который по своим свойствам аналогичен семейству SARS-Covid. Тест показал "хороший вирулицидный эффект", – говорится в отчете лаборатории.

Напомним, в Германии будут штрафовать на 50 евро за отсутствие маски. Мэрия Парижа ввела обязательное ношение масок на всех улицах города.

Владелец салона красоты в Сан-Франциско Эрика Киос сообщила, что закрывает свой бизнес, после того как камеры наблюдения внутри заведения запечатлели спикера нижней палаты Конгресса, демократа Нэнси Пелоси без маски на лице.