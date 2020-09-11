Почти 306 тысяч новых заражений за сутки. Статистика коронавируса в мире на 11 сентября

На утро пятницы, 11 сентября, в мире насчитывается 28 328 080 зараженных. Это на 305 804 человека больше, чем сутки ранее.

Общее число умерших – почти 914 тысяч человек (около 6 тысяч человек за сутки). Днем ранее, на утро четверга, 10 сентября, это число увеличилось на 7 тысяч жертв.

Об этом сообщает Worldometer.

Количество вылечившихся по всему миру составило более 20 342 700 человек с начала пандемии. Это на 242 038 человек больше, чем днем раньше. Количество новых заражений стабильно превышает количество вылечившихся за сутки.

Отметим, только в Европе на утро 11 сентября зафиксировано 45 тысяч новых заражений. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 являются Испания, Франция, Россия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина, к счастью, не поднялась выше 24 места, где находится последние дни.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, как всегда, говорят о несколько меньшем количестве зараженных. В частности, общее количество зараженных в мире от данных Worldometer отстает на почти на 263 279 человек (днем ранее - 256 тысяч человек) и составляет 28 064 801 человек.

Лидеры антирейтинга по общему количеству заболевших коронавирусом продолжают оставаться неизменными: на первом месте – США, на втором – Индия, на третьем – Бразилия, дальше – Россия и Перу.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.