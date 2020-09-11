Армения ввела карантин до середины января 2021 года

В стране запрещаются массовые мероприятия, а граждане будут обязаны соблюдать масочный режим даже на улице.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Covid-19 правительство Армении объявило карантин до 11 января следующего года включительно.

Как сообщает "Sputnik.Армения", ссылаясь на пресс-службу Кабмина Армении, карантин вводится в пятницу, 11 сентября, с 17:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

"Учитывая напряженную эпидемическую ситуацию во всем мире, а также то, что в Армении коронавирусная инфекция остается распространенной, правительство Армении приняло решение с 11 сентября до 11 января 2021 года ввести по всей территории страны карантинный режим. Данное решение приводится в действие после его публикации", – говорится в решении армянского правительства.

До этого решения, начиная с 16-го марта и вплоть до 12-го сентября, в стране действовало чрезвычайное положение, которое давало правительству полномочия влиять на ситуацию с Covid-19.

Так, внутри страны с середины марта действует масочный режим: выход на улицу без маски штрафуется 10 тысячами драмов (примерно 20 долларов США). Сообщается, что размеры штрафа не изменятся с переходом с чрезвычайного в карантинное положение.

Согласно новому решению правительства, в Армении запрещают массовые мероприятия. За нарушения ограничений на массовые мероприятия предусмотрен штраф в 50-200 тысяч драмов (примерно до 400 долларов).

Кроме того, до начала следующего года в Армению запрещен въезд через сухопутную границу. Запрет не касается дипломатических представительств и их семей, а также для водителей грузовых автомобилей и машинистов поездов.

При этом; в Армению можно попасть на самолете, однако новоприбывшим в аэропорту измерят температуру и при выявлении симптомов коронавируса – госпитализируют. Даже при отсутствии симптомов лицо должно пройти 14-дневную самоизоляцию. За выход из места изоляции раньше установленного срока или без отрицательного теста на вирус предусмотрен штраф от 50 до 70 тысяч драмов (примерно 140 долларов США).

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Армении составляет 45 тысяч 503 человека. Covid-19 выявлен примерно у 1,4% жителей республики.

В Украине, по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, с начала эпидемии зарегистрировали 148 756 заболевших Сovid-19. В мире сейчас насчитывается 28 328 080 заразившихся коронавирусом, что на 305 804 человека больше, чем сутками ранее.