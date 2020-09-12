Марию Колесникову внезапно перевели в другой СИЗО

Теперь оппозиционерка находится в изоляторе в городе Жодино Минской области.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову внезапно перевели в другой следственный изолятор.

Об этом говорится в Telegram-канале портала TUT.by со ссылкой на штаб экс-участника выборов президента Беларуси Виктора Бабарико.

Отмечается, что теперь она находится в изоляторе в городе Жодино Минской области. Ранее она содержалась в СИЗО №1 в Минске.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак утверждает, что перевод состоялся вечером 11 сентября, но она об этом узнала только сегодня.

Причины перевода, как пишет "Интерфакс", неизвестны.

Отметим, 7 сентября Колесникову затолкали в автобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея в Минске. 8 сентября стало известно, что Марию Колесникову вынуждали покинуть Беларусь. Но на белорусско-украинской границе она разорвала свой паспорт.

Отец Марии Александр Колесников 9 сентября сообщил, что его дочь арестована и находится в Минске в СИЗО №1 на Володарского. Ее отправили под арест за "публичные призывы к захвату власти".