Для обеспечения вакциной от COVID19 всего населения Земли потребуется четыре-пять лет

Производители фармпрепаратов пока практически не наращивают свои мощности.

Исполнительный директор индийской биофармацевтической компании Serum Institute Адар Пунавалла считает, что мощностей всех фармкомпаний мира недостаточно для оперативного обеспечения вакцинами всего населения Земли. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"Понадобится от четырех до пяти лет, прежде чем каждый житель планеты получит вакцину", – заявил Пунавалла. Миру потребуется 15 млрд доз, если вакцина от COVID-19 потребует двух уколов, как сейчас считается.

Serum Institute является крупнейшим в мире производителем вакцин по числу выпускаемых доз. Ежегодно она производит 1,5 млрд доз, продукция компании поставляется в 170 стран.

По мнению Пунаваллы, производственные мощности других компаний меньше. "Я знаю, что мир хочет быть оптимистичным, но производственные реалии таковы", – пояснил он.

Serum Institute уже заключила соглашения о совместном производстве вакцин с британской AstraZeneca и американской Novavax, планируя произвести около 1 млрд доз, не менее половины которых предназначены для Индии. Для реализации этих планов компании нужно инвестировать 600 млн долларов в свои производственные мощности.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство ведет переговоры о получении около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса, после завершения ее разработки.

Вакцина от коронавируса, созданная учеными медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе, показала наибольшую эффективность. Причем, наиболее эффективной оа была в случае введения через нос.

В США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.