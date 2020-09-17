Абсолютно оторвались от реалий: МИД Беларуси отреагировал на резолюцию евродепутатов

Белорусские дипломаты считают, что европарламент не смог "заглянуть дальше своего носа".

МИД Беларуси выступил с заявлением после принятия Европарламентом резолюции, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом страны. Там считают, что евродепутаты не смогли найти политической воли "заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником штампов".

Об этом говорится на сайте МИД Беларуси.

"К сожалению, мы также убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС", – сказано в сообщении.

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Белорусские дипломаты также заявили, что резолюция Европарламента носит агрессивный характер и не содержит "ни одного конструктивного тезиса".

"Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, при том таких, что "кто в лес, кто по дрова", и призывает в никуда", – сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.

Напомним, Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.