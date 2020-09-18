Европарламент перестанет признавать Лукашенко главой Беларуси после 5 ноября

Европарламент больше не будет признавать Лукашенко президентом страны, когда закончатся его полномочия.

Депутат от Литвы в Европарламенте Пятрас Аустревичюс заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко перестанет признаваться главой государства после 5 ноября, сообщает Reuters.

"Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны", – сообщил он.

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Евросоюз прекратит сотрудничество с режимом Лукашенко.

"Евросоюзу нужен новый подход к Беларуси, который включает в себя прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", – сообщил Аустривичюс.

Напомним, Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Европейские законодатели также потребовали освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, и выразили поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси.