В Европе скот загрязняет воздух вдвое больше, чем автомобили, - Greenpeace

По данным исследования, животные на европейских фермах производят 502 млн тонн CO2 в год.

Выбросы парниковых газов от скота в Евросоюзе составляют 17% от общего объема выбросов и наносят в два раза больший вред климату, чем все автомобили, находящиеся в использовании.

Об этом говорится в исследовании Greenpeace.

"Европейские лидеры слишком долго игнорировали влияние животноводства на климат. Наука поняла, как и цифры: мы не сможем предотвратить худшим климатическим изменениям, если политика будет продолжать защищать промышленное производство мяса и молочных продуктов", - уверен директор сельскохозяйственного подразделения Greenpeace Марк Контиеро.

Так, согласно данным, собранным во время исследования, выбросы от животноводства увеличились на 39 млн тонн CO2 (+ 6%) в период с 2007 по 2018 год. Как уточняют в Greenpeace, эти цифры эквивалентны увеличению на 8,4 млн автомобилей на европейских дорогах.

В организации добавляют, что собственно животные на европейских фермах производят 502 млн тонн CO2 в год.

С учетом косвенных выбросов, таких как выбросы от производства мяса, сельскохозяйственных культур, вырубки лесов и т.д., речь идет о выбросах в размере 704 млн тонн CO2.

Greenpeace Europe надеется, что Европа сократит поголовье скота и прекратит субсидирование промышленного сельского хозяйства. Сокращение животноводства на 50% приведет к сокращению выбросов CO2 на 250 млн тонн.

Напомним, несмотря на то, что во время изоляции выбросы CO2 резко снизились, концентрация этого долговечного газа в атмосфере продолжает расти.