В Минске протестуют против инаугурации Лукашенко

Для разгона акций протестов силовики применили водометы с красящим веществом.

В столице Беларуси на несанкционированных акциях несогласных с инаугурацией президента Александра Лукашенко силовики задержали не менее 10 человек. Об этом сообщил портал TUT.BY со ссылкой на местную милицию.

Во время акций протестов силовики применили водометы для разгона людей. Как сообщил Telegram-канал NEXTA, в некоторых водометах было красящее вещество оранжевого цвета.

Акции проходят в ряде городов страны. Люди выстраиваются в длинные цепи солидарности.

Напомним, 23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске.