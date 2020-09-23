По белорусскому ТВ показали "тайную" церемонию инаугурации Лукашенко

Главным государственным приоритетом президент Беларуси назвал человека, а также отметил, что только благодаря "людям в погонах" стране удалось "раздавить эту дрянь".

Выступая в среду, 23 сентября на своей инаугурации президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что его победа на президентских выборах была "убедительной и судьбоносной".

Полную версию церемонии в 21:00 вечера показали по государственному каналу "Беларусь-1".

Комментируя последние политические события в стране белорусский лидер остановился на том, что власти и народ Беларуси сорвали "гибридный революционный сценарий", и подчеркнул, что "разделить страну и посеять хаос не выйдет".

Приняв присягу на верность белорусскому народу, во торжественной части инаугурации Лукашенко обратился к белорусским военным.

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"Вы – представители всех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных улицах Минска эту дрянь. Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть", – заявил президент.

В числе государственной приоритетов Лукашенко назвал – человека и "новое общество" с активным продвижением общественно-политических инициатив. При этом, "единственная формула выживания Беларуси", по словам ее лидера – это сильная власть и верность своему курсу.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил в среду, 23 сентября, что инаугурация Лукашенко была "тайной", и что на нее не пригласили даже посла РФ. В этот же день Украина заявила, что озвучит свою позицию по поводу легитимности Лукашенко после консультаций.

Напомним, утром среды, 23 сентября в Минске было замечено скопление техники и военных. Проспект Независимости был перекрыт, кортеж Лукашенко проехал по нему и свернул на проспект Победителей. Так началась очередная инаугурация бессменного белорусского президента.