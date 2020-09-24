Дядя Бен уходит. Популярный бренд Uncle Ben's сменит имя, чтобы не обвиняли в расизме

Корпорация Mars с июня искала новое название для торговой марки и наконец определилась с выбором.

Бренд с 77-летней историей уходит в прошлое – американская корпорация Mars объявила, что на упаковках популярных в США риса и соусов к нему надпись "Uncle Ben's" ("От дяди Бена") заменит "Ben's Original" ("Оригинальное от Бена"). С банок и пакетов также уберут изображение чернокожего "дяди Бена", которое было частью логотипа.

В корпорации заявили, что ребрендинг преследует новую цель: создавать возможности, которые предлагают каждому место за столом.

Причины перемен связаны с расистскими коннотациями прежнего названия и логотипа бренда – обращения "uncle" и "aunt" ("дядя" и "тетя") применялись в южных штатах США к чернокожим вместо "мистер" и "миссис" при обращении к белым.

О намерении изменить бренд "Uncle Ben's" Mars сообщила еще в июне, на фоне протестов движения Black Lives Matter.

Тогда же в июне и по той же причине корпорация PepsiCo объявила об отказе от бренда "Aunt Jemima" ("Тетя Джемайма"), под которым производятся смеси для блинчиков, сиропы и другие продукты для завтрака. На логотипе там также была изображена чернокожая женщина.

Компания B&G Foods сообщила, что намерена пересмотреть логотип своего бренда "Cream of Wheat", под которым с 1893 года выпускаются мука и каши. В его логотипе использовано изображение чернокожего повара.

Colgate же решила, что пора довести антирасистскую очистку бренда зубной пасты "Darlie" до конца, хотя он продается исключительно в Азии. Компанию приобрела его 35 лет назад, тогда бренд назывался "Darkie", что на американском сленге означает "негр", и быстро переименовала в "Darlie". Теперь же решено убрать изображение чернокожего мужчины в цилиндре.

Напомним, власти Чикаго под покровом ночи убрали два памятника Христофору Колумбу из-за требований протестующих. Одна из скульптур находилась в городском парке, вторая – в чикагском районе Маленькая Италия.

В Ричмонде (штате Вирджиния, США) протестующие против расизма повалили и с бросили в воду статую Христофора Колумба. А президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй. Его распоряжение вступило в силу "незамедлительно".