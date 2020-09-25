"Мы можем погрузиться в фашизм": Роберт де Ниро призвал американцев не голосовать за Трампа

Известный американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар" Роберт Де Ниро призвал соотечественников не отдавать свои голоса за Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

Об этом говорится на Yahoo Entertainment.

"Он криминальный преступник, который не остановится ни перед чем и пойдет на все, что угодно, чтобы победить. Мы не должны этого допустиь. Каждый должен к нам присоединиться. Мы не должны молчать и обязаны выиграть эту битву, точка. Мы не должны позволить этому продолжаться. Если он (Трамп) получит еще четыре года (на посту президента), мы погрузимся в фашизм", – сказал Де Ниро журналистам.

Актер также не очень подбирал слова, говоря о сторонниках Трампа.

"Как они говорят, это "культ", и так оно и есть. Им плевать, что этот человек делает. Но им не будет все равно, когда они прочувствуют на себе его поведение и поведение его приспешников", – сказал Де Ниро.

Обладатель "Оскара" подчеркнул важность голосования на этих выборах.

"Невозможно даже представить, что будет, если это случится (переизбрание Трампа). Мы выживем, но это будет непоправимый ущерб. В какой-то степени непоправимый ущерб уже наступил, потому что весь мир смотрит на нас, как на сумасшедших, которые позволили этому сумасшедшему (Трампу) нами руководить", – подытожил Де Ниро.

Де Ниро всегда резко критиковал политику Трампа. В частности, актер выражал беспокойство по поводу расистских проявлений в речах и действиях нынешнего президента США. Однажды он обматерил американского лидера на церемонии вручения театральной премии "Тони". В ответ Трамп назвал Де Ниро человеком с низким IQ.

Напомним, Роберт Де Ниро публично назвал главу Белого дома "фейковым президентом", первую семью США – "гангстерской", а бывшего мэра Нью-Йорка и знаменитого борца с преступностью Рудольфа Джулиани – человеком, который сейчас представляет гангстеров.