Беларусы готовят "народную инаугурацию" Тихановской

Тихановская в ответ пообещала сделать все, "чтобы каждый голос граждан был услышан как в Беларуси, так и за ее пределами".

В Беларуси 27 сентября планируют провести народную инаугурацию лидера оппозиции Светланы Тихановской, сообщает Telegram-канал "Пул Первой".

"Я благодарна вам за оказанное доверие. Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз высказали свою волю. Но инаугурация – это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием", – прокомментировала народну. инициативу Тихановская.

Она заявила, что сделает все, "чтобы каждый голос граждан был услышан как в Беларуси, так и за ее пределами".

"Я поддерживаю всех, кто выйдет на улицы своих городов в это воскресенье. Ведь вы выходите за себя, за свой народ и за новую Беларусь. Вместе мы сможем добиться нашей цели: новых честных выборов. И – как следствие – официальной, законной инаугурации", – сообщила Тихановская.