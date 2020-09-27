Лукашенко-Макрону: Как опытный политик "незрелому", советую вам уйти

Александр Лукашенко отреагировал на слова французского президента Эммануэля Макрона, который посоветовал ему добровольно покинуть свой пост.

"Как опытный политик – незрелому – хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", – передает слова Лукашенко Белта.

По его мнению, Макрон должен был уйти еще два года назад, когда во Франции начались протесты "желтых жилетов".

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что протесты "желтых жилетов" якобы продолжаются до сих пор, а Макрон, на удивление, остается в своей должности.

"Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", – сказал Лукашенко.

Помимо "желтых жилетов", он упомянул и "периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе".

Напомним, в среду, 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко, которую не анонсировали заранее. Весь этот день в Минске и других городах страны проходили точечные протесты с задержаниями.