Шендерович о событиях в Нагорном Карабахе: Азербайджан напал на Армению

Российский писатель считает, что ответственность за остановку этой войны должна взять на себя Россия.

Российский писатель Виктор Шендерович, комментируя эскалацию конфликта в районе Нагорного Карабаха, заявил, что Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению. Об этом он написал в своем Facebook.

"Не может быть никакого «над схваткой» ни в 1939-м, ни в 1941-м, ни в каком другом году, не может быть его и сейчас. И «равноудаленные» слова озабоченности вооруженным конфликтом на Кавказе стоят пять копеек, если не называть вещи своими именами. Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению", – утверждает Шендерович.

Он добавил, что ответственность за остановку этой войны должна взять на себя Россия.

"Если путинская Россия приложит к остановке этой агрессии десятую долю тех усилий и настойчивости, которые она тратит на разжигание войн по всему миру – агрессия прекратится очень быстро. Если нет – это будет очередной позор нашей страны", – сказал Шендерович.

Он еще раз подчеркнул необходимость называть вещи своими именами.

"Всем комментаторам, посылающим меня к картам мира, в ООН и т.д. Я же русским языком написал: "называть вещи своими именами". Вот и называю. Азербайджан напал на Армению", – отметил Шендерович.

Отметим, главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что в Нагорном Карабахе происходит полномасштабная война с участием Азербайджана и Армении, и на эту ситуацию напрямую влияет Турция.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна покинуть захваченные территории в Нагорном Карабахе.

При этом, Россия призвала остановить военные действия в Нагорном Карабахе. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что сейчас не время искать виновных в обострении ситуации.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.