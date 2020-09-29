Совбез ООН проведет закрытое заседание по ситуации в Нагорном Карабахе

Запрос об обсуждении поступил от пяти европейских стран: Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

Совет Безопасности ООН сегодня, во вторник, 29 сентября, проведет закрытые консультации в связи с эскалацией военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН.

"Обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате", – сказал собеседник агентства.

Запрос об обсуждении поступил от пяти европейских стран: Франции, Германии, Великобритании, Эстонии и Бельгии.

Обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе состоится сразу после заседания Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке, которое начнется в 15:00 по нью-йоркскому времени.

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Вчера генсек ООН Антониу Гутерреш провел беседы с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Он призвал обоих лидеров к немедленному прекращению огня, возобновлению содержательных переговоров без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы, а также к незамедлительному возвращению наблюдателей ОБСЕ в регион.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с Антониу Гутерришем сказал, что считает, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе возможно на основе резолюций Совета безопасности (СБ) ООН.

Напомним, утром 27 сентября утром на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Обе страны-участницы конфликта передают сообщения о человеческих жертвах и потерях военной техники.

В Армении объявлено военное положение, идет всеобщая мобилизация. Вслед за этим частичную мобилизацию объявил Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство страны намерено рассмотреть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха.