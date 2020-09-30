Российского хакера, который взламывал соцсети США, приговорили к 7 годам тюрьмы

Евгений Никулин был арестован в Чехии в 2016 году.

Судья федерального суда США в Сан-Франциско приговорил российского хакера Евгения Никулина к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению во взломе LinkedIn, DropBox и других компаний, передает Радио Свобода.

Судья уточнил, что 88-месячный тюремный срок учитывает те 4 года, которые хакер уже провел за решеткой в ожидании приговора.

Судья также отметил, что у Никулина есть малолетняя дочь в России, а его мать, пережившая три инсульта, может не прожить достаточно долго, чтобы он снова ее увидел.

Прокуратура требовала для Никулина 12 лет тюрьмы после того, как в июле федеральное жюри признало его виновным по девяти пунктам обвинения во взломе нескольких крупных американских социальных сетей.

Адвокаты Никулина просили судью смягчить ему приговор, учитывая жестокое с ним обращение в детстве со стороны его отца, а также суицид его старшего брата.

Напомним, Никулин был арестован в Праге в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Калифорнийский суд обвиняет его в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США, в частности, во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и Dropbox.

Недавно в компании Microsoft заявили, что российские хакеры опять пытаются повлиять на выборы в США.

Ранее Госдеп США объявил о вознаграждении до миллиона долларов за информацию, которая приведет к арестам украинцев Артема Радченко и Александра Еременко за участие в транснациональной киберпреступности.