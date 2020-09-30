В США истребитель F-35B случайно срезал крыло самолету-заправщику (видео)
F-35B и KC-130J столкнулись в воздухе: истребитель разбился, самолет-заправщик ушел на жесткую посадку.
В американском штате Калифорния на авиабазе El Centro ВМС США разбился истребитель F-35B после того, как зацепился за крыло другого самолета во время воздушной заправки, сообщает Корпус морской пехоты США.
"Примерно в 16:00 (2:00 по киевскому времени) поступило сообщение, что F-35B столкнулся с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что привело к крушению F-35B", – скаазно в сообщении.
Летчик истребителя успешно катапультировался, но получил травмы и находится на лечении.
По данным ABC News, заправщик KC-130J сел "на брюхо" около аэропорта Термал недалеко от Лос-Анджелеса, а истребитель F-35 упал в пустыне.
Напомним, единственный выживший после крушения Ан-26 курсант Золочевский дал интервью. 29 сентября в Харькове состоялось прощание с курсантом Виталием Вильховым, который умер в больнице от полученных ожогов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек.