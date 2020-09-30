В США истребитель F-35B случайно срезал крыло самолету-заправщику (видео...

F-35B и KC-130J столкнулись в воздухе: истребитель разбился, самолет-заправщик ушел на жесткую посадку.

В американском штате Калифорния на авиабазе El Centro ВМС США разбился истребитель F-35B после того, как зацепился за крыло другого самолета во время воздушной заправки, сообщает Корпус морской пехоты США.

"Примерно в 16:00 (2:00 по киевскому времени) поступило сообщение, что F-35B столкнулся с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что привело к крушению F-35B", – скаазно в сообщении.

Летчик истребителя успешно катапультировался, но получил травмы и находится на лечении.

По данным ABC News, заправщик KC-130J сел "на брюхо" около аэропорта Термал недалеко от Лос-Анджелеса, а истребитель F-35 упал в пустыне.