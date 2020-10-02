Пять стран в ООН требуют от РФ срочно раскрыть подробности отравления Навального

В ООН считают, что подобные отравления представляет угрозу миру и системе международной безопасности.

Постоянные представители Франции, Германии, Великобритании, Бельгии и Эстонии при ООН требуют от России срочно раскрыть подробности отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок".

Соответствующее письмо направлено на имя председателя в Совбезе Абду Абарри и генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, пишет "Интерфакс".

В письме говорится, что подобные отравления ужасны и представляет угрозу миру и системе международной безопасности.

"Мы призываем Российскую Федерацию безотлагательно, полностью и транспарентным образом раскрыть обстоятельства этого нападения и проинформировать в этой связи Совет Безопасности", – говорится в письме.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя во время пресс-конференции, посвященной началу российского председательства в Совбезе, посоветовал Германии и другим странам "сотрудничать с российскими властями", а не "в спешке перед окончанием председательства Нигера в Совете Безопасности составлять письма".

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где провел более месяца. Лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с российским политиком Алексеем Навальным работают западные спецслужбы.