У Соловьева заявили, что сирийские террористы уже на пороге России

В эфире главного российского телеканала прозвучал месседж о том, что Турция не прекратит военную экспансию на Кавказ, если этому решительно не помешает Россия.

В эфире телеканала "Россия 1" в четверг вечером, 1 октября, журналист Владимир Соловьев, который открыто поддерживает внешнюю политику Кремля, заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе напрямую угрожает Российской Федерации.

Об этом Соловьев заявил во время во время своего ток-шоу "Вечер с Соловьевым", общаясь с директором российского "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" Семеном Багдасаровым.

"Свершилось нечто, чего мы еще не осознаем. Турция теперь на южном Кавказе присутствует не только политически, а военным образом, военно-политическим образом. И она будет укрепляться там. Эрдоган никуда оттуда не уйдет", – сообщил Багдасаров.

Директор российского "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" Семен Багдасаров заявил, что обученные турцией сирийские боевики, которых та перебросила в Нагорный Карабах, до этого совершили ряд военных преступлений в отношении российских солдат и военных летчиков ВВС РФ во время последнего конфликта в Сирии, в начале 2020 года.

Видео: YouTubе / "Вечер с Владимиром Соловьевым"

"Мы 5 лет воевали в Сирии, разгромив основную часть всех террористических организаций, и вдруг на приграничной территории оказались террористы", – сообщил гость передачи. Эксперт добавил: "Теперь они воюют у нас на границе Южного Кавказа. Возникает вопрос – как их оттуда убрать. И кто их будет оттуда убирить. Мы же не можем себе позволить, чтобы у нас под боком были террористы с многолетним опытом ведения войны".

В ответ на это Соловьев заявил, что лично созванивался со "друзьями" на передовой, и его источники подтвердили, что на стороне Азербайджана воюют сирийские боевики.

"Вообще ничего не умеют. В этих условиях в этой климатической местности – чувствуют себя крайне некомфортно", – процитировал Соловьев своего собеседника, который сейчас находится в Нагорном Карабахе.

Сайт Министерства обороны Азербайджана с самого начала конфликта у себя на главной странице публикует фотографии с совместными учениями а также построенииями вооруженных подразделений Азербайджана и Турции:

Фото: Сайт Министерства обороны Азербайджана

Турция, в свою очередь, заявила, что готова поддержать Азербайджан "За столом переговоров и на поле боя".

Напомним, посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция перебросила 4 тысячи боевиков из Сирии в Нагорный Карабах.

30 сентября Арабская служба BBC сообщила об иностранном наемнике из Сирии, который воюет в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, и был завербован якобы с ведома турецких военных и Сирийской национальной армии.

В четверг, 1 октября в западных СМИ появилась информация, что источник в Пентагоне подтвердил переброску сирийских наемников для поддержки армии Азербайджана.