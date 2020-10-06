В Сингапуре будут доплачивать за рождение ребенка во время пандемии

В этой стране один из самых низких уровней рождаемости в мире, который правительство пытается повысить в течение десятилетий.

Власти Сингапура предлагают одноразовый платеж в дополнение к государственным бонусам для детей, чтобы повысить рождаемость во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Беспокойство правительства вызывает то, что на фоне продолжения пандемии граждане откладывают отцовство, поскольку сталкиваются с финансовыми трудностями и отсутствием работы.

"Мы получили отзывы о том, что коронавирус заставил некоторых родителей отложить свои планы относительно отцовства", — заявил заместитель премьер-министра Сингапура Хенг Сви Кит.

Информация о сумме финансовой помощи пока не разглашается.

Действующая в Сингапуре система детских бонусов предоставляет родителям помощь в размере около $ 7,5 тыс.

Падение рождаемости в Сингапуре происходит на резком контрасте с некоторыми из его соседей, в частности Индонезии и Филиппин, в которых наблюдается массовый всплеск беременностей в период карантина.

В Сингапуре один из самых низких уровней рождаемости в мире, который правительство пытается повысить в течение десятилетий. Так, в 2018 году уровень фертильности в Сингапуре достиг восьмилетнего минимума и составил 1,14 ребенка на женщину. С аналогичной проблемой сталкиваются многие азиатские страны. В Китае в этом году уровень рождаемости упал до самого низкого уровня с момента образования КНР 70 лет назад.

Отметим, по данным Госстата, число детей, рожденных до конца 2020 года в Украине, может составить 280 тысяч. В 1991 года в Украине родились 631 тысяча детей.